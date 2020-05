DRAPEAU EN BERNE : LES ÉTATS-UNIS PLEURENT LEURS 100 MILLE MORTS

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Amérique latine est le nouvel épicentre de la pandémie de la Covid-19, faisant 5 millions 700 mille infectés depuis décembre 2019, dont 350 mille décès. 2e pays le pays touché, le Brésil décompte plus de 391 mille cas pour plus de 24 mille morts. Le pays a enregistré plus de mille morts ces dernières 24 heures.



Mais les États-Unis restent le pays le plus touché. Avec plus de 1 million 700 mille cas détectés, les USA se préparent à franchir la barre des 100 mille morts de la Covid-19. Anticipant ce passage, Donald Trump, le président américain a ordonné la mise en berne des drapeaux pendant 3 jours pour honorer la mémoire des victimes.



Malgré ces chiffres, le déconfinement se poursuit dans le pays. A New York, les plages sont autorisées, et 80 courtiers ont retrouvé la salle mythique de Wall street pour la première fois depuis le 23 mars mais avec l’exigence du respect des gestes-barrières.