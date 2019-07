DRISSA GANA GUÈYE SIGNE UN CONTRAT DE QUATRE ANS AVEC LE PSG (OFFICIEL)

L’équipe du Paris Saint-Germain (PSG) a officialisé sur son site la signature du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye, qui a paraphé un contrat de quatre ans en faveur du club francilien.



"Le PSG est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Idrissa Guèye. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2023", rapporte le site du club français, qui ajoute que le Sénégalais est le 8e joueur sénégalais de l’histoire du Club, le 53e originaire d’un pays du continent africain.



Agé de 29 ans, le récent finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations est de retour en France, quatre ans après son départ de Lille Olympique Sporting Club, où il avait évolué de 2010 à 2015 (176 matches, 6 buts, 5 passes), remportant au passage un doublé Championnat-Coupe de France en 2010-2011.



"Formé dans son pays au sein de l’institut Diambars, le natif de Dakar quittera Lille pour une expérience en Premier League, d’abord à Aston Villa (2015-2016, 38 matches, 1 but), puis sous le maillot d’Everton Football Club (2016-2019, 108 matches, 4 buts, 5 passes), où « Idi » s’est distingué comme l’un des meilleurs milieux axiaux évoluant en Angleterre", ajoute le site du club français.



International sénégalais depuis 2011, Idrissa Guèye compte aujourd’hui 69 sélections (4 buts) avec les Lions du Sénégal dirigés par l’ancien "rouge et bleu" Aliou Cissé.



Interrogé après sa signature, l’ancien joueur d’Everton a indiqué ressentir une immense fierté. "Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain".



"Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe", a dit le Sénégalais.



Il a remercié les dirigeants, l’entraîneur du PSG et son staff pour la confiance qu’ils témoignent à son endroit. "Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux", a promis le finaliste de la CAN 2019.



"Enfin, conclut-il, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France".







