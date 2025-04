Daaka 2025 : l’ASP au cœur du dispositif d’accueil et de protection du Khalif général de Médina Gounass

La 84ᵉ édition du “Daaka” de Médina Gounass a débuté ce samedi 26 avril 2025.



Les Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP) déployés dans la zone ont accompagné le Khalif général, Thierno Amadou Tidiane Ba, jusqu’au site du Daaka, situé à 10 km de la ville sainte.



Leurs missions principales sont les suivantes :

• Filtrer les entrées et les sorties au domicile du Khalif ;



• Empêcher les ventes et la mendicité au niveau de l’esplanade du Daaka ;

• Assurer la sécurité sur l’esplanade du Daaka.



Ces agents sont positionnés aux différents coins du site pour accompagner les milliers de fidèles venus de tous horizons, afin de participer à cette retraite spirituelle dédiée à la prière et au récital du Coran.



Déployés depuis le 15 avril, les ASP assistent la gendarmerie dans ses missions régaliennes qui a procédé à des patrouilles à Manda Douane.