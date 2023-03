Daaka de Madina Gounass: C’est parti pour dix jours de dévotion et de prières

Initié par El Mamadou Seydou Bâ, originaire de Néré et Tchiquitta (dans le Fouta), le « daaka » est une « véritable activité de dévotion islamique » qui draine, au fur des éditions, des milliers de fidèles. L’édition de cette année ne sera pas en reste avec des disciples originaires du Sénégal et de l’étranger. Situé dans une zone frontalière entre la Gambie et les deux Guinée, la retraite est très courue par des ressortissants de ces pays voisins, mais également d’autres de la sous-région. Elle aura lieu sur le site béni d’Abi Samghun.



Le chef de l’Etat, en tournée économique dans la région de Sédhiou, a sejourné au « daaka », samedi soir au démarrage. Habitué à y venir à mi-parcours, le président Macky Sall met à profit la fin de cette tournée économique pour rejoindre la région de Kolda voisine et profiter des prières.

La dimension religieuse du daaka, qui ne réunit que des hommes, se fonde sur la célébration à l’unisson des cinq prières quotidiennes par les très nombreux fidèles qui aussi s’acquittent de la wazifa tidiane et des recommandations Cheikh Ahmed Tidiane (Rta). Célébré en pleine brousse, à dix kilomètres de la ville, le daaka est aussi un apprentissage de la vie et un « grand moment d’humilité et de retour à Dieu et de quête de sa miséricorde », selon cet habitué de la retraite.



La retraite a été souvent marquée par des drames et tragédies comme cell e de la 76ème édition marquée par un violent incendie qui avait ravagé tout sur son passage, mais surtout occasionné la mort d’une trentaine de personnes. Cette tragédie douloureuse a certainement amené les autorités tout comme le Comité d’organisation à revoir l’organisation. Il s’agit d’abord de sensibiliser. Les réunions nationales préparatoires insistent sur la « sensibilisation des pèlerins pour un changement de comportement ». Elles servent de tribune pour bannissement de tout « comportement pouvant engendrer un feu de brousse ».



Aussi, l’eau, denrée précieuse souvent en manque, a poussé les autorités à démultiplier des efforts pour non seulement rendre les trois forages fonctionnels mais aussi acheminer des citernes.



Les « dispositions sont également prises pour un daaka sans heurts ni incident ». Il y aura une forte mobilisation de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs. Ces éléments seront renforcés par des militaires.

































