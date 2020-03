Daaka de Médina Gounass: l’édition 2021 s’ouvre ce samedi, malgré la propagation du coronavirus

Selon les responsables de la région médicale de Kolda, 60 relais ont été formés pour la prise en charge médicale des pèlerins, des thermo-flash et des produits pour le lavage des mains ont été également mis à disposition. Par ailleurs, le centre de santé de Médina Gounas a été aménagé pour recevoir d’éventuels malades. Des ambulances et des médicaments d’une valeur de 6 millions de francs CFA, ont également été mis à disposition.



Les autorités étatiques attendues pour se prononcer sur une éventuelle annulation des manifestations religieuses, n’ont jusque-là, pris aucune décision. Le porte-parole des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr, a pourtant déclaré que le khalife général des mourides reste à l’écoute des autorités quant à une telle décision qui, a-t-il dit, relève de leurs prérogatives.



Le porte-parole des Layènes avaient fait la même déclaration, il y a plus d’une semaine.



Ce samedi, l’Eglise a décidé d’annuler ses manifestations religieuses et diocésaines à cause du coronavirus.

































leral