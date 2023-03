Daakaa 2023 : Macky Sall sollicite des prières pour la paix au Sénégal

‘’Je sollicite vos prières pour la paix au Sénégal et dans le monde. Il y a beaucoup de conflits dans le monde qui sont certes lointains, mais peuvent avoir des conséquences sur nos pays’’, a-t-il déclaré en langue pulaar.





S’adressant au guide religieux en présence des membres du gouvernement et de son cabinet, ainsi que des autorités administratives, locales et religieuses, Macky Sall a souligné que les conflits peuvent être réglés grâce aux prières.





Le président Sall a formulé des prières pour que l’édition 2023 du Daaka soit épargnée par les incendies, soulignant que cette retraite spirituelle est une ‘’bénédiction pour le Sénégal’’.





‘’Je n’ai jamais vu un événement religieux qui se tient de cette façon dans le monde. Des musulmans vont certes à la Mecque (Arabie Saoudite), à Fès (Maroc), mais des hommes qui se retirent dans une forêt pendant une dizaine de jours pour invoquer Dieu, ça se passe uniquement au Sénégal’’, a-t-il dit.





Macky Sall a prié Dieu de lui donner le privilège de venir chaque année assister à cet événement religieux, rappelant avoir commencé à se rendre au Daaka depuis 2006, quand il était Premier ministre.





Le chef de l’Etat a rendu un vibrant hommage au khalife de Madina Gounass et à sa famille, en remerciant Dieu de lui avoir permis d’assister au lancement de l'édition de cette année, qui prendra fin le 13 mars prochain.





Thierno Ibnou Oumar Ba, le frère du khalife, à la suite du président de la République, a pris la parole pour saluer sa présence à l'ouverture de cet événement religieux. Il a notamment mis en exergue les réalisations du chef de l'Etat pour la modernisation du Daaka de Madina Gounass et d’autres cités religieuses du Sénégal.





Macky Sall a effectué les prières du crépuscule et du soir et le qadratul juma au Daaka de Madina Gounass, avant de prendre congé du khalife de Madina Gounass.





Le président Sall avait effectué la prière du takkusan à la grande mosquée de Madina Gounass, après avoir été reçu en audience par le khalife, peu après son arrivée dans la cité religieuse vers 17h43.



Accueilli par les autorités administratives et religieuses de la région de Kolda, Macky Sall s’est d’abord entretenu avec le Khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, à son domicile.





Après la prière, le chef de l’Etat et le guide religieux se sont rendus à 10 km de la ville, pour le lancement du ‘’Daaka’’, une retraite spirituelle qui va durer 10 jours. Elle est marquée notamment par des prières et des récitals de Coran.





Le "Daaka'', un grand rassemblement religieux où ne sont admis que les hommes, a été institué en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, à Médina Gounass, dans la région de Kolda (sud).





Le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ (1900-1980), fondateur de Madina Gounass, a recommandé toute sa vie durant le respect des cinq piliers de l'islam et la pratique de la sunna du Prophète Mouhamad (PSL).





Le marabout, connu également sous le nom de Mamadou Hawoly Bâ, est né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord). Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu'il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il repose à Madina Gounass, la cité religieuse qu'il a créée en 1936.

















































aps