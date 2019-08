Dakar: Après la pluie, c'est le sale temps

Le ciel a ouvert ses vannes sur Dakar ce jeudi matin aux environs de 5h 30. Après la pluie , inondations et insalubrité ont été notées dans de nombreux endroits de la capitale. Certaines routes sont devenues impraticables et les déplacements difficiles pour les populations.

Les piétons, obligés de se frayer un passage, bravent eaux et saletés. "Après la pluie c'est le beau temps", sauf à Dakar.