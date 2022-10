Dakar Dem Dikk: Le nouveau DG, Ousmane Sylla rend visite à Me Moussa Diop

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 28 Octobre 2022 à 01:29

Le nouveau Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Ousmane Sylla, successeur d’Oumar Bounkhatab Sylla, a rendu visite à l’ancien Directeur général de ladite société de transport, Me Moussa Diop. « Aujourd’hui, mon frère Ousmane Sylla, nouveau Directeur Général de la société Dakar Dem Dikk, m’a fait l’insigne honneur de me rendre une symbolique visite de courtoisie à mon domicile. Je l’en remercie chaleureusement et lui formule mes plus sincères encouragements. Les hommes partent mais les institutions demeurent. Dem Dikk for ever », a déclaré l’avocat.