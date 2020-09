Dakar Dem Dikk : Terminus pour Me Moussa Diop ?

Après Sory Kaba et Moustapha Diakhaté, le journal Walf Quotidien pointe un sursitaire dans sa livraison de ce mercredi.



En effet, le Directeur général de Dakar Dem Dikk risque de faire les frais de sa sortie sur un éventuel troisième mandat du président de la République.



Invité sur le plateau de Sen Tv, Me Moussa Diop évoquait l'impossibilité pour Macky Sall de briguer un 3e mandat.



Résultat des courses, sa tête est mise à prix et son départ de la tête de Dakar Dem Dikk ne serait plus qu'une question de timing.