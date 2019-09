Dakar Dem Dikk, parfum de scandale autour des salaires

C’est une affaire qui risque de plomber, encore un peu plus, la marche de la société publique de transport, Dakar Dem Dikk. Après l’affaire de la vente des terrains appartenant à ladite société et dont les recettes ont été encaissées par le DG, Moussa Diop, cette fois-ci ce sont les salaires des employés qui enveniment la situation, selon nos confrères de senego.



Créée par le président Abdoulaye Wade, la société publique de transport, Dakar Dem Dikk, vit des moments difficiles. A suivre un des travailleurs de la boîte qui s’est confié à nos confrères, « les bulletins de salaires ont été édités d’avance et émis, alors que le paiement des salaires n’étaient pas encore effectif ».



Cette situation est assez étrange puis que dans les entreprises, ce bulletin de salaire est accompagné du paiement en lui-même. De ce fait, les travailleurs ruminent une inquiétude grandissante et lancent ainsi l’alerte.