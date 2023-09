Dakar : Une femme planifie son kidnapping pour soutirer 2 millions à un ami

Yolande, célibataire et mère de 3 enfants, a planifié son enlèvement pour soutirer 2 millions à son ami Mouhamed Sabbah.



Après avoir reçu la vidéo du supposé kidnapping, Mouhamed Sabbah âgé de 36 ans, et demeurant à l’avenue Lamine Guèye, est parti la montrer aux forces de l’ordre et de sécurité. Dans cette vidéo, on ne voit ni l’homme encore moins son visage, mais il prononçait des mots menaçants accompagnés d’injures.



« Lorsque M. Sabbah a visionné l’enregistrement, le mystérieux individu lui a réclamé la somme de 2 millions FCfa (…). Cependant, ils lui ont demandé de jouer le jeu du présumé ravisseur, en répondant à son rendez-vous. Sais Hamza Fate, puisque c’est de lui qu’il s’agit, sera cueilli dès qu’il s’est présenté au rendez-vous. Pressé de questions, il a avoué la mise en scène et le rôle de Yolande », selon "Rewmi" citant "Libération".



La femme a été placée en garde-à-vue, en même temps que le faux ravisseur qu'elle avait engagé. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds.









































































































