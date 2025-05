1,4 milliard effacé pour 450 millions : le mystérieux cadeau de Postefinances à Saar Vie dans le viseur du parquet

Une affaire pour le moins énigmatique secoue les coulisses du monde financier. Le parquet financier est en alerte et suit de très près une opération jugée douteuse entre Postefinances et la société Saar Vie, que Libération qualifie de « cadeau financier suspicieux ».



Tout part d’une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances, alertés par un protocole d’accord jugé scandaleux signé par leurs prédécesseurs. Selon Libération, les anciens responsables Mouhamadou Diaité (ex-DG de La Poste), Abdoul Aziz Diallo (ex-DG de Postefinances) et Amadou Diagne (président du conseil d’administration de Saar Vie) sont désormais au cœur d’une enquête ouverte par le parquet financier. Tous trois ont été discrètement entendus par la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de faire la lumière sur cette transaction controversée.



Le dossier remonte à mai 2021, lorsqu’après plus de dix ans de procédure judiciaire, la Cour commune de justice et d’arbitrage a condamné définitivement Sagef et Saar Vie SA (ex-Illico Saa) à verser 1.396.389.797 FCFA à Postefinances. La Cour avait même autorisé cette dernière à valider une hypothèque sur 11 immeubles appartenant à Saar Vie, en raison du non-respect d’engagements liés à des placements financiers.



Mais alors que Postefinances se trouvait dans une situation financière difficile, peinant même à assurer le paiement de ses salaires, un protocole parallèle a été signé entre les anciens dirigeants de la structure et Saar Vie. D’après Libération, ce protocole signé sans l’aval du conseil d’administration a abouti à un renoncement quasi total à la condamnation judiciaire et à l’hypothèque de 11 Immeubles de Saar vie SA, en échange d’un versement de seulement 450 millions FCFA à Postefinances.



C’est Abdoul Aziz Diallo qui aurait signé ce protocole, en affirmant avoir agi sur instruction de Mouhamadou Diaité, avec l’accord d’Amadou Diagne. Un arrangement qui soulève aujourd’hui de nombreuses interrogations, tant sur le plan juridique que moral, surtout dans un contexte où chaque franc comptait pour une entité déjà en grande difficulté financière.



Selon Libération, l’enquête est bouclée, et la balle est désormais dans le camp du parquet financier, qui devra décider de la suite à donner à cette affaire qui illustre, une fois de plus, les zones d’ombre de certaines gestions publiques.





























Dakaractu