Dakar, ville à casinos ! Le danger de la recrudescence des machines à sous

Notre si belle capitale est-elle en passe de devenir le Las Vegas de l’Afrique de l’ouest ? En effet, alors que de grandes villes dans le monde comme Paris, New York ou encore Bruxelles ne comptent qu’une seule salle de casino, Dakar en possède pas moins de cinq qui ont pignon sur rue. Il semble d’ailleurs qu’il existe des salles de jeux clandestines mais, quoiqu’il en soit il y a trop de machines à sous dans notre ville et c’est inquiétant.

Les jeux d’argent, c’est connu, constituent un divertissement qui, comme d’autres produits de consommation à risques entraînent souvent une addiction. Aussi, lorsque l’on est accro aux jeux d’argent, on met en danger sa stabilité sociale. A trop jouer et à trop perdre et même lorsque l’on gagne quelques fois, c’est la famille qui trinque à tous les coups : l’épouse, les enfants et tous les proches. On se ruine, on s’endette, on peut vendre la maison familiale et tous les autres biens pour assouvir sa passion du jeu. Cette dépendance peut donc porter un grave préjudice à plusieurs familles et donc à la société toute entière. Or le phénomène connaît une telle ampleur à Dakar qu’il convient de tirer la sonnette d’alarme. Un petit tour à des heures tardives dans divers casinos de la ville a permis aux radars fureteurs de dakarposte de mesurer l’ampleur du phénomène.

Nous avons été étonnés de rencontrer d’illustres personnalités dont un avocat de renom entre autres hommes d’affaires qui, dans leur écrasante majorité sont dépendants des machines à sous. Pas étonnant que certaines entreprises connaissent des difficultés pour payer les salaires de leurs employés… Et chose grave, ces personnes sont souvent accompagnées de leurs épouses, maîtresses ou même de leurs enfants !

Plus grave encore, il nous revient et, d’ailleurs tout porte à croire que les puissants tenanciers de ces machines à sous ont "hypnotisé" nombre d’autorités qui feignent la myopie sur leurs activités fort lucratives mais si dangereux pour la société.









Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte.com