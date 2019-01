Dakarposte avait annoncé la transhumance de Me Aïssata Tall Sall depuis ...Avril 2017

La liste des « opposants » à Macky en passe de rallier la mouvance Présidentielle





Si l’opposition est en train de se préparer pour chauffer la rue (allusion faite à la mobilisation du 7 avril prochain etc…) avec l’intention manifeste d’entrer dans les bonnes grâces d’une opinion avide de révélations, le président Macky Sall est, pour sa part, occupé à préparer sérieusement les prochaines législatives.



Dakarposte écrivait il y’a quelques temps de cela que le président de la République ne dort pratiquement que quelques heures par nuit car il reste tard le soir avec sa « task force » pour étudier, carte du Sénégal en main, les forces et faiblesses de l’Apr à Dakar comme à l’intérieur du pays.







Macky tient avant tout à éviter les mauvaises surprises issues de renseignements biaisés ou d’informations inexactes. C’est ainsi qu’il a décidé d’agir personnellement et d’activer les leviers qui augmenteraient les chances de succès de la coalition Benno lors des prochaines législatives.



Et des informations en notre possession, il nous revient que le chef de file de l’APR a fini par décrocher des leaders politique jusque-là insoupçonnés. Parmi eux, des pontes de l’opposition dite significative. Nos sources citent les fameux fractionnistes du Pds « qui vont rejoindre Macky à travers des mouvements de soutien. »



C’est dire qu’ils et/ou elles sont facilement identifiables avec leurs mouvements mis sur orbite en prélude aux joutes. « Il y’a d’ailleurs parmi eux une dame député, qui a rejoint Macky depuis longtemps. Elle a été souvent reçu par le Dg du Port Cheikh Kanté. Cette dame, qui apparemment ne se plaint pas, financièrement s’entend, s’est d’ailleurs métamorphosée avec son teint devenu plus clair. Triturez vos méninges » consent à nous souffler ce vieux briscard au fait de ce qui se trame au Palais Présidentiel.





Une célèbre avocate jusque-là dans les rangs de l’opposition fait également partie du lot des souteneurs du Macky. « Je vous dis, cette défection de cette dame sera un tsunami; tellement la surprise sera grande. Je vous dis,elle est en contact permanent avec le Pr Sall. Wait and see ! » avons-nous pu tirer des vers du nez de notre interlocuteur. Qui cite le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé courtisé comme pas deux par le régime marron. « Vous voyez donc que ce n’est pas fortuit qu’il soit blanchi par la CREI » glisse notre source. « D’autres et à des niveaux insoupçonnés, particulièrement du Pds vont suivre. Presque tous sont en passe de rejoindre Macky. Une célèbre dame de ce parti, jusque- là amie à Wade fera sa rentrée politique sous peu à travers son mouvement et croyez moi elle a déjà rejoint le Macky. Ne comptez pas sur moi pour vous donner son identité.Creusez, comme vous dites dans votre milieu. Je vous dis, des gens encore tapis au PDS entre autres formations tapent discrètement à la porte du Pr »



Vous avez dit une opposition infiltrée?



Quoi qu’il en soit, pour avoir été au cœur de l’Etat et parce qu’il a été témoin de l’histoire récente de notre pays qui veut que les chefs d’Etats qui ont perdu le pouvoir se sont tous plaints d’avoir été mal informés, Macky Sall a, comme nous l’écrivions, pris les devants en décidant de s’imprégner personnellement de toutes les données sur le terrain.



Les sources de Dakarposte affirment qu’il étudie la carte au détail près avant de prendre l’avis de quelques proches sur les actions à mener pour conquérir les bastions de l’opposition et renforcer les positions fortes de l’Apr. Tel un professeur avec ses élèves, il présente des schémas, émet des hypothèses, tire des conclusions et fait des annotations sur des fiches.

Pour ainsi dire, il est en avance sur l’opposition qui cherche encore la bonne combinaison pour affronter Benno à ces consultations qui auront bel et bien lieu en 2017 comme l’a confirmé récemment le président de la République. C’est justement parce qu’il tient à ce que le calendrier républicain soit respecté, qu’il a décidé de se préparer dès maintenant.

Très confiant, ce redoutable homme politique qui a été à la bonne école, celle de maître Abdoulaye Wade, aurait même déjà une idée précise du score par lequel il tiendra sa majorité à la prochaine législature. Bref, il sait parfaitement où il va politiquement parlant.



​En tant qu’ancien ministre de l’Intérieur, il a appris à réfléchir comme un militaire, à planifier rigoureusement ses actions et à anticiper sur l’avenir. Dakarposte renseignent d’ailleurs qu’il a déjà fini d’infiltrer l’opposition depuis longtemps. C’est ainsi qu’il est au courant de tous leurs projets et connaît tous leurs plans avant même que ceux-ci ne soient connus du public. Nos sources de préciser que le Président Macky Sall compte des taupes jusque dans les rangs du Pds où certains responsables, qui n’assistent même plus aux réunions de leur parti, l’informent de tout ce qui s’y trame.



Macky ne fait donc rien au hasard. A preuve, il avait confié à un de ses proches que son référendum passerait et avait même prédit le score, ce qui s’avèrera parfaitement juste par la suite. S’il procède de manière aussi scientifique dans ses projections que lors du référendum, il est quasiment assuré de sa victoire sur l’opposition. Que celle-ci se le tienne pour dit



Mamadou Ndiaye