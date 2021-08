Dalifort : Cinq redoutables agresseurs et dealers arrêtés pour plusieurs chefs d'accusation.

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police ont démantelé un réseau d'agresseurs doublés de dealers évoluant à proximité du marché de Dalifort. Au nombre de cinq, ils sont présentement en garde à vue au commissariat, au grand bonheur des populations qu'ils empêchaient de dormir.



Selon les Échos, c'est suite à l'exploitation d'un tuyau que les flics ont débarqué lundi dernier vers 23h, dans le secteur. Ils se sont faits discrets, tout en surveillant de loin les mouvements de foule. Ils repèrent cinq suspects, à partir de leur combine, et décident de les prendre en filature. Ils entrent alors en action, et les maîtrisent avec des paires de menottes. Ils les soumettent ainsi à un bref interrogatoire, mais ces derniers versent dans des contestations et clament leur innocence. Ils seront trahis par le résultat d'une fouille effectuée sur les lieux, qui a permis aux flics de découvrir un sac contenant 57 cornets de l'herbe illicite, un calepin contenant une carte nationale d'identité appartenant à une fille, deux paires de ciseaux, un couteau et une machette.



Un artiste et un élève font partie des brigands écroués.



Ils devraient tous être déférés aujourd'hui au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, vols avec violence, offre et cession de chanvre indien, détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et détention illégale d'armes blanches...