Danger dans les pharmacies : Les miels érectiles, une menace pour la santé

Un tour dans deux grandes pharmacies situées au centre-ville de Dakar nous a permis de nous procurer facilement du miel aphrodisiaque. En nous faisant passer pour des clients, les pharmaciens rencontrés nous ont proposé ce miel au prix de 2000 francs CFA le sachet et 20 000 francs CFA pour la boîte complète, tout en affirmant qu’il n’y avait aucun risque à utiliser ces produits soi-disant 100% naturels.



"C’est un produit naturel à base de miel. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut juste le prendre tous les deux jours, juste après le dîner. C'est très efficace et ça facilite les rapports sexuels. Il n’y a pas d'effets secondaires", soutient le premier pharmacien qui nous a vendu un sachet de miel aphrodisiaque Bio Herbs à 2000 francs CFA.



Dans une autre pharmacie renommée en ville, le discours change. Cette fois, les pharmaciens nous proposent d'autres variétés de miels érectiles tout en confirmant les effets secondaires.



"Nous n'avons pas de miel Bio Herbs, mais il y a d'autres variétés comme Alpha Tea, un thé qu’il faut prendre la nuit avant de se coucher, et Vitmax. Pour les conséquences, les gens qui consomment ces miels peuvent parfois avoir des maux de tête, des vertiges, mais cela dépend des organismes, ça varie selon les individus", précise le deuxième pharmacien rencontré.



Miels Aphrodisiaques, un Grand Danger pour la Santé Publique selon des Experts



Les miels aphrodisiaques représentent une menace pour la santé publique. En effet, des experts en santé révèlent que ces produits, en provenance de Malaisie, Thaïlande et Turquie, contiennent des substances médicamenteuses dérivées du Viagra, une molécule très dangereuse pour la santé.



"C'est très dangereux parce que si le consommateur est cardiaque, ça peut entraîner un risque d'infarctus du myocarde. S'il n'est pas cardiaque, il aura des effets secondaires très désagréables sous forme de malaises, vertiges avec chute tensionnelle qui peuvent éventuellement conduire à une consultation en urgence", avertit un cardiologue français.



Les couples sénégalais qui s'adonnent à l'utilisation de ces miels aphrodisiaques semblent dans l'ignorance. C'est le cas du couple Diallo qui fait recours à ce miel avant de passer à l'acte sexuel. Mme Diallo ne sait pas que ces produits ont des conséquences sur la santé.



"Mon mari et moi utilisons les miels aphrodisiaques. Il y a pour homme et pour femme. Le miel pour femme aide à mouiller, à lubrifier le sexe, ça augmente la sensation et facilite les rapports sexuels. Pour les hommes, le miel les aide à durer au lit, ça leur permet d'avoir des érections à longues durées sur la femme", explique la consommatrice.



Elle poursuit : "Le miel Bio Herbs est très efficace parce que si l’homme le prend, il ne va pas descendre sur la femme. Ça lui donne plus envie et beaucoup d'énergie pour faire l’amour. Pour dire vrai, j’ai bu ce miel mais je n'ai pas eu d'effets secondaires et je ne savais même pas que c'était dangereux pour la santé parce qu'on l'achète à la pharmacie".



À maintes reprises, nous avons essayé d'entrer en contact avec l’Agence de réglementation pharmaceutique pour savoir s'ils étaient au courant de la vente de ces miels érectiles dans les pharmacies sénégalaises, mais nos tentatives sont restées vaines. En attendant, beaucoup de couples sénégalais continuent de recourir aux miels érectiles qu'ils achètent dans les pharmacies pour satisfaire leur désir sexuel.













































Seneweb