« Dans «Maîtresse d’un homme marié», certaines paroles heurtent… »

Même s’il est pour la créativité et qu’il soutient de tout son coeur les artistes, Pape Faye n’est pas d’accords sur toutes les scènes et tous les dialogues de la série « Maîtresse d’un homme marié». Selon lui, certaines paroles heurtent et qu’il faut les revoir….

ACTUALITÉ