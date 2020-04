Daouda Faye Vava – “Macky Sall doit ramener le poste de Premier ministre !”

L’ancien président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique “ Sénégal 92 ”, Daouda Faye dit Vava n’a pas peur de ses idées. C’est un homme indépendant qui dit ce qu’il pense, quitte à provoquer un débat à polémique. C’est ce Monsieur, invité ce dimanche de l’émission face to face de notre consoeur Aïssatou Diop Fall, Daouda Faye, qui a préconisé le retour du poste de Premier ministre. C’est sur la bande annonce de l’émission que la perspicace rédaction de dakarposte a retenu ses propos.

À en croire cet ancien patron de la société Scat-Urbam, le président de la République ne peut rien faire à lui tout seul. Surtout face à cette situation calamiteuse qui affole le monde entier avec la propagation trop rapide du Covid 19 qui se solde en plus par une crise économique d’une rare ampleur.

Aussi, à son avis Macky Sall devrait ramener le poste de Premier ministre pour avoir un second qui l’épaulerait avec plus d’efficacité.

Sera-t-il entendu par le président de la République. En tout cas c’est à ce dernier qu’appartient le choix de ramener ou pas le poste de Premier ministre. Mais l’idée est d’ores et déjà lancée et elle va naturellement susciter un grand débat.















Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

njaydakarposte@gmail.com