Darou Mousty : La Gendarmerie bloque la manifestation contre Cheikh Omar Diagne

Après les propos déplacés par Cheikh Oumar Diagne contre Serigne Touba, Darou Mounthy devrait protester contre lui a vu la présence de nombreux gendarmes envahir la ville sainte pour empocher un quelconque rassemblement, sit-in ou marche.



Cheikh Omar Diagne qui a déprécié les écrits des guides religieux du pays, soulignant qu’ils susceptibles d’être améliorés, est esseulé par les confréries, notamment celle mouride.



Après Touba où un collège de 28 petits-fils du Cheikh et descendants de cheikhs a produit un réquisitoire, et Massalikul ou un rassemblement a été organisé vendredi dernier, c’était le tour de Darou Mounthy de prendre le relais, pour poursuivre le fatwa contre Cheikh Omar Diagne.



Mais, les gendarmes ont investi la ville sainte dès les premières heures de la matinée pour annihiler toute protestation contre le directeur des moyens généraux de la Présidence.

Les marcheurs avaient-ils obtenu leur autorisation ? De toute façon, le préfet a dit non.

































































































