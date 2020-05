De 332 à 0 cas actif : comment l’Ile Maurice a vaincu le Coronavirus.

En Afrique, s'il y a un pays qui force le respect eu égard à ses résultats dans la lutte contre le Coronavirus, c'est bien l'Ile Maurice. L'archipel indien qui comptait 332 cas positifs, n'a plus recensé de nouvelle contamination depuis...21 jours. Mieux, l'Ile Maurice n'a plus de cas actifs.



L'archipel a déclaré 222 guérisons alors que 10 personnes sont décédées des suites du Covid-19. Cette performance est le fruit de mesures drastiques imposées à la population par les autorités mauriciennes.



Il faut rappeler que c'est l'un des pays qui a appliqué l'un des confinements les plus sévères en Afrique. En vigueur depuis le 20 mars, cette mesure d'exception est allé jusqu'à entraîner la fermeture des supermarchés pour 10 jours.



La réouverture n’a été effective qu’à partir du 15 mai dernier. Mais, cet allègement est encadré. La population qui ne fait pas plus de 2 millions, a été divisée en trois groupes par ordre alphabétique et chaque groupe dispose de deux jours pour faire ses courses.



Cependant,les rassemblements religieux, syndicaux et politiques restent suspendus alors que les élèves ne retourneront en classe que le 1er aout prochain. Il va sans dire que le gouvernement mauricien prend très au sérieux le risque de nouvelle vague...





























dakaractu