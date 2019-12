De l'électricité dans l'air! "Gnoo Lank" promet de remettre ça vendredi prochain, en assiégeant la Place de l'Indépendance, avec ou sans autorisation

Après la marche mémorable du vendredi 13 décembre 2019, le Collectif ‟Noo Lànk” a tenu sa réunion d’évaluation ce lundi 16 décembre, en présence de ses membres. Il s’est tout d’abord félicité de la mobilisation grandiose du peuple sénégalais dans toute sa diversité (avec une mention spéciale aux sénégalaises et sénégalais du troisième âge), qui a manifesté sa légendaire capacité d’indignation.

Par cet élan unitaire et solidaire, notre peuple a démontré, s’il en était encore besoin, que le Sénégal de la dignité, de l’honneur, du refus de l’oppression est plus présent que jamais. Ce grand peuple, qui n’a jamais raté les rendez-vous historiques dans la vie de notre chère nation s’est encore illustré ce vendredi 13 décembre 2019, toujours avec fière allure et le patriotisme en bandoulière, à travers une procession pacifique pour exprimer avec fermeté son refus de toute hausse des prix de l’électricité et son attachement viscéral aux libertés individuelles et collectives, obtenues de haute lutte.

Cette manifestation historique renseigne même aux esprits les plus paresseux que les questions essentielles de survie des ménages sont l’affaire de tous les sénégalais, jeunes, retraités, ménagères, commerçants, étudiants, artisans ou cadres ; et fédèrent organisations de consommateurs, syndicats, mouvements citoyens, partis politiques et personnalités de tous bords.

Chers compatriotes, la lutte ne fait que commercer. Elle exige une forte détermination pour arrêter ces agressions contre le pouvoir d’achat des sénégalais. C’est pourquoi, nous appelons les sénégalais à rester vigilants et mobilisés jusqu’à la satisfaction de nos revendications : le retrait pur et simple de la mesure d’augmentation des prix de l’électricité et la libération immédiate et sans condition des camarades qui ont marché pour exprimer leur opposition à cette décision scélérate. Le Collectif ‟Noo Lànk” réaffirme qu’il est hors de question de faire marche arrière sur ces exigences populaires.

Le Collectif rappelle que la hausse des tarifs de l’électricité intervient après d’autres mesures dont le resserrement du contrôle douanier contre les importateurs, ayant abouti à l’augmentation des coûts des produits importés, l’augmentation des prix à la pompe de l’essence et du gasoil, la hausse des prix de denrées de première nécessité, etc. Elle sera suivie d’autres mesures qui n’excluent pas une hausse des impôts, si nous restons passifs.

Toutes ces mesures félonnes sont partie intégrante d’un plan d’ajustement structurel imposé à l’Etat, qui subit les conséquences de ses gaspillages. Ce n’est pas aux citoyens de payer pour ces gaspillages qu’ils n’ont pas causés.

Surtout pas pour la SENELEC, ce gouffre à milliards opaque. Le refus de sa direction de toute idée d’un audit, est en soi une preuve éloquente du manque de transparence pour une société nationale de son envergure.

Ces faits qui mobilisent les dignes sénégalaises et sénégalais sont hautement aussi plus importants que les divagations du porte-parole du gouvernement dont les habitudes vaporeuses et enfumées connues sont plus proches de l’ivresse réelle que de la vérité. C’est pourquoi, ses propos sont à minimiser, tout comme ceux d’un autre gai luron de la cour des maquisards.

Loin de se laisser divertir, le Collectif ‟Noo Lànk” continuera son chemin en restant droit dans ses bottes, dans une démarche pacifique, populaire et centrée sur la défense du pouvoir d’achat et de la dignité des ménages, rudoyée par la crise financière de l’Etat.

Il renouvelle son appel à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais mus par cet unique objectif, pour consolider une plateforme générale et efficace de défense des ménages, dans ces moments périlleux ou l’Etat cherche argent désespérément et n’a d’yeux que les poches des familles pour compenser ses échecs.

Chers compatriotes, la mobilisation va monter d’un cran ce vendredi 20 décembre 2019 à travers un rassemblement pacifique plus massif que la marche mémorable du 13 décembre 2019.

En effet, le Collectif ‟Noo Lànk” a satisfait toutes les formalités relatives à une lettre d’information pour une manifestation pacifique le vendredi 20 décembre 2019, à partir de 15 heures: il s’agit d’un rassemblement citoyen à la place de l’indépendance.

Il revient aux autorités de prendre les dispositions idoines pour assurer, en appui au Collectif ‟Noo Lànk”, la sécurité des citoyens qui vont se mobiliser massivement pour réaffirmer leur refus de toute hausse des prix de l’électricité et exiger la libération immédiate et sans condition des otages du palais.

Vive le Sénégal,

Vive le Collectif ‟Noo Lànk” ! Pour la défense du pouvoir d’achat des sénégalais !