De retour d'Egypte, bain de foule et show improvisé pour les Lions du Sénégal

Après avoir raté le sacre, le retour triomphal : les Lions de la Téranga ont été quand même bien accueillis.

En effet, des centaines de milliers de personnes se sont spontanément déplacées ce samedi 20 Juillet 2019 pour venir les acclamer, avant d'être reçus, comme annoncé en exclusivité par dakarposte, par le chef de l'Etat Macky Sall.



" Sénégal Dieureudieuf! coupe bi dina gneuw " ne cesse de scander la foule. Qui de l'aéroport Léopold Sedar Senghor, en passant par Yoff, entre autres quartiers dakarois, a tenu à marcher suivant au pas le bus climatisé des Lions.



Il fallait voir les Lions, tous étreints par l'émotion, lorsqu'ils ont pointé le bout du nez à la devanture de l'aéroport. Ils ne s'attendaient certainement pas à recevoir un accueil aussi chaleureux. Rassemblée depuis plusieurs heures devant les allées menants vers LSS, une foule vert-jaune-rouge a chaviré de bonheur à la vue de ses 23 héros, arrivés quelques heures plus tôt à Dakar, auréolés du titre de Vice Champions d'Afrique.





Cette fois, le bus a eu du mal à se frayer un passage quoi que l'itinéraire ait été balisé de barrières pour contenir l'impressionnante foule venue acclamer ses vice-champions d'Afrique.



L'itinéraire, qui devait passer par la Corniche, a été changé à la dernière minute pour emprunter l'autoroute. N'empêche, les populations de Yoff, Foire, Patte d'Oie etc...sont spontanément sorties pour suivre et acclamer ses héros. Qui ont gagné en maturité lors de cette dernière CAN.



Euphoriques malgré la canicule entre autres intempéries, vêtus de tee-shirts frappées des couleurs nationales, casquettes autour de la tête pour certains, les joueurs haranguaient, de temps en temps, la foule noyée dans des sonorités à la gloire de l'équipe nationale de football du Sénégal. Et beaucoup d'entre eux immortalisaient la scène avec leur smartphone.



Sur toutes les artères, le vert-jaune-rouge se déclinait sous toutes les formes : drapeaux, maillots, colliers de fleurs, chapeaux de cowboy ou à clochettes etc..., maquillage sur les joues ou les lèvres... .



Et jusqu'au moment où ses lignes sont écrites (17 h 45), joueurs et encadrement de l'équipe du Sénégal savourent le bain de foule improvisé tout au long de l'itinéraire . Et tout porte à croire qu'ils seront reçus en début de soirée au Palais Présidentiel par le président Macky Sall. Qui va encore les remercier mais aussi et surtout les encourager.





Ce triomphe et ces honneurs permettront certainement aux joueurs de prendre conscience de l'exploit qu'ils -du moins certains d'entre eux- sont tenus de réaliser lors des prochaines compétitions. Qui démarrent dans trois mois allusion faite aux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.