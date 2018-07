Débauchages tous azimuts d’opposants – Moussa Sy dans le collimateur d’Amadou Ba ?

Dakarposte annonçait en exclusivité il y a quelques jours, que l’Apr était en train de concocter un vaste plan de débauchage dans le camp de l’opposition. Nous annoncions notamment que de gros calibres pourraient rejoindre le camp présidentiel et qu’il y aurait des surprises.

Il semble que ce plan est en train d’être mis en œuvre car nos sources, tapies dans les rues et ruelles des Parcelles Assainies nous apprennent que l’équipe de choc du ministre de l’Economie et des finances est en train de démarcher grave le maire, Moussa Sy, réputé proche de Khalifa Sall.

Selon nos sources, Moussa Sy est régulièrement approché nuitamment par des responsables de l’Apr qui souhaitent le voir rencontrer le Président Macky Sall afin de permettre le rapprochement entre les deux hommes et, le cas échéant une alliance électorale. Et il semble que le gars ne soit pas trop réfractaire à l’idée. En attendant, les prochaines semaines nous édifieront.

Quoi qu’il en soit, il est de notoriété que le ministre Amadou Ba qui est particulièrement liquide est particulièrement décidé à faire gagner son candidat dès le premier tour et qu’il ne lésine pas sur les moyens pour débaucher les opposants les plus irréductibles et les plus réfractaires.



Qui vivra verra…



Anna Turpin Dakarposte