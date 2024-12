Début du Marathon budgétaire à l’Assemblée : Voici les premiers ministres à présenter leur budget

Selon Les Echos, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, passera ce lundi à 9 heures en premier. Ensuite, ce sera au tour du ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Abdou Rahmane Diouf, à 15 heures, puis du ministre de l’Environnement à 18 heures.



La source ajoute que, pour mardi, c’est le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, qui passera à 9 heures, suivi à 15 heures par le ministre de la Santé, Du Ibrahima Sy et à 18 heures par le ministre de l’Éducation nationale, cheikh Tidiane Dieye.















































































senego