Décédé à Dakar : Hissein Habré repose désormais au cimetière de Yoff

L’ancien président de la république du Tchad, Hissein Habré, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Décédé mardi à Dakar à l’âge de 79 ans, des suites de la Covid-19.



Il a été inhumé à 15h 42 à l’extrême aile gauche du lieu de culte par les membres de sa famille proche et élargie et le Jaraaf de Ouakam Youssou Ndoye, en présence de l’ancien premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye, de l’avocat Me Ciré Clédor Ly, entre autres.



A noter que la prière mortuaire a été dirigée à la mosquée omarienne par l’imam Thierno Mountaga Amadou Bachir Tall, en absence du khalife, Thierno Madani Tall. Ce choix de la famille du défunt se justifie. Selon l’ancien député, Cheikhou Omar Sy, membre de la Cellule de Communication de la Zawiya omarienne, Hissein Habré était un disciple Tidiane.



Hissein Habré devient ainsi le deuxième ancien président africain, après Amadou Ahidjo du Cameroun, à être inhumé au cimetière de Yoff.

















































Le Soleil