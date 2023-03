Décédé des suites d'une courte maladie, Me Ousmane Sèye sera finalement enterré à... Touba

La mort n'est pas un débat c'est un examen où personne n'échoue et ne peut s'échapper disait un illustre penseur. En d'autres termes, personne ne peut échapper à sa mort, la vie n'est pas éternelle.



Décédé des suites d'une courte maladie, dakarposte a appris de bonnes sources que la levée du corps de l'avocat Me Ousmane Sèye est prévue ce vendredi à 9 heures à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal de Dakar.



Sur l'image postée, l'illustre disparu dont le talent a inspiré plus d'un avocat, séjournait à la Mecque pour les besoins du " petit" pèlerinage appelé Oumra.





Il nous revient que Me Sèye, inscrit au barreau depuis 1985, assez cultivé et très pertinent "machallah", sera enterré à Touba



Les condoléances seront reçues à la résidence du défunt sise à Mermoz.





Allah y rahmo (Qu'Allah lui fasse miséricorde) et que son âme repose en paix !