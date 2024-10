Décédée hier, Sophie Ndiaye sera enterrée ce vendredi...Les causes de sa mort dévoilées...

Sa mort inattendue a surpris plus d'un! Depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle, on voit un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, à la télé , bref un peu partout. Ses parents, proches, sympathisants, mais surtout ses innombrables anciennes élèves n'en reviennent pas.



Femme entreprenante et inspirante, Sophie Ndiaye s'est consacrée exclusivement au coaching capillaire. À l'image d'Adja Maïmouna Dieng, et/ou de sa soeur siamoise Adja Thiam (patronne Yacine Coiffure), elle a été une très bonne formatrice. En effet, cette Pikinoise, très douée (machalla), attentive et volontaire, a su transmettre sa passion à beaucoup de personnes.



Depuis des décennies, elle s'était lancée de plus en plus dans le monde de l’entrepreneuriat non sans difficultés. Son parcours quoique semés d’embûches ne l'empêchaient pas d'être obstinée, passionnée par son métier dès le plus jeune âge, créative...Hélas, Sophie Ndiaye surnommée La Sophie a rendu son dernier souffle hier.



Dakarposte a appris que la dame, qui a longtemps discuté avec sa maman, aurait succombé peu de temps après à un malaise.



Aux dernières nouvelles, elle sera enterrée ce vendredi.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée, à ses collaborateurs et élèves.



Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!















clounjay@yahoo.fr