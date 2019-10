Décès D’Alcaly CISSE : La Justice Saoudienne Réclame Le Remboursement Avant Tout Rapatriement Du Corps

Nous en savons un peu plus sur les raisons qui empêchent le rapatriement au Sénégal de la dépouille de l’ancien député, décédé en prison le 29 septembre dernier.



En effet, pour la justice saoudienne, même mort, Alcaly CISSE doit rembourser à la partie civile les dommages et intérêts comme prononcé par le verdict. Sans quoi, Alcaly CISSE sera inhumé en Arabie Saoudite. Une façon de mettre la pression sur les héritiers du défunt député qui sont invités à s’acquitter de la « dette ».







Ce que ces derniers ne semblent pas prêts à faire même si, selon Me TINE, avocat d’Alcaly CISSE, ils auraient souhaité le rapatriement de la dépouille mortuaire, pour lui rendre un dernier hommage au défunt.



































walf