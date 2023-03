Décès Me Sèye, cas Adji Sarr vs Ousmane Sonko, ...Me Elhaj Diouf brise le...silence !

Il revient à la rédaction de dakarposte que le tonitruant Me Elhaj Duouf, sera l'invité de la très suivie émission "Grand Jury" qui passe tous les dimanches sur la RFM.



Cet homme aux multiples vies professionnelles (avocat, acteur politique...) évoquera certainement ce qu'il est convenu d'appeler "le cas feu Me Ousmane Sèye", cet autre avocat de renom, rappelé à Dieu contre toute attente, et qui a marqué tant de générations de "robes noires" par sa culture, par ses talents d’orateur entre autres.



Nous subodorons que le débat sera riche en anecdotes concernant le défunt avocat inhumé ce vendredi à la ville sainte de Touba.



Aussi, actualité oblige, Me Elhaj Diouf , qui a le feu sacré, ne manquera t'il pas d'aborder le face à face entre Ousmane Sonko et le ministre allusion faite à leur procès pour diffamation prévue le 16 Mars, l'esclandre de viol (cas Adji Raby Sarr)...



Me Diouf, qui ne prend pas, du tout alors de gants, notamment concernant le dossier de viol qui a fini de ternir l'image de l'opposant Ousmane Sonko parlera nécessairement de sa suspension par l'ordre des avocats, ...





Une émission à ne surtout pas rater!











