Décès dans des circonstances nébuleuses du policier Oussseynou Sylla- Une plainte annoncée contre son supérieur, le commissaire de... police de Matam et le médecin traitant...

Suite au décès de leur camarade Ousseynou Sylla dans des circonstances nébuleuses, les membres de l’Association des auxiliaires de police de la 5ème génération, en collaboration avec la famille de la victime, menacent de porter plainte contre le commissaire de police de Matam et le médecin traitant, pour non assistance à une personne en danger. C'est en substance l'information qui revient à la rédaction de dakarposte.



Ils affirment que l'agent perdait beaucoup de sang, après la survenance de l'incident à 14h, mais le médecin a refusé de le prendre en charge sans l'aval du commissaire qui s'est rendu à l'hôpital aux environs de 23h, pour ordonner son opération.



Sur ce, ils ont déduit que son décès est survenu à 23h, au cours de l'opération du fait de son évacuation tardive, contrairement au rapport de l'autopsie du médecin qui indique l'heure fatale le lendemain à 08h.



Les membres de la famille du défunt comptent saisir le Procureur de la République, pour l'ouverture d'une information judiciaire car, selon eux, les circonstances du décès de leur enfant doivent être élucidées, compte tenu de l'attitude suspecte de ses supérieurs.



NB : À signaler que cette décision des parents de la victime d'ester en justice, à été motivée par l'attitude qu'elle juge "désinvolte et irrespectueuse" de son chef de service, c'est à dire le commissaire qui, selon eux, n'a même pas daigné attendre l'enterrement du défunt qui devait se tenir, ce 09.04.2023, à 17h , à Kolda, préférant quitter plutôt sans présenter ses condoléances à la famille.





Affaire à suivre...



njaydakarposte@gmail.com