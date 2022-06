Décès de 11 bébés à l’hôpital de Tivaouane : 9 tonnes de matériel médical des Emirats Arabes Unis pour équiper le service de néonatologie

Le gouvernement des Emirats Arabes Unis n’est pas resté insensible au décès de 11 nourrissons dans un incendie survenu, il y a quelques, à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. En effet, il a envoyé un avion d’aide médicale destiné à ladite structure hospitalière. D’après un communiqué parvenu à notre rédaction, il s’agit d' »un important lot de matériel médical en guise de soutien et de solidarité », à la suite de cet incident tragique. « Cette aide d’urgence de plus de 9 tonnes de matériel médical a été convoyée sur Dakar ce dimanche par un vol cargo spécial, en liaison avec les autorités sénégalaises compétentes. Il comprend des générateurs d’oxygène, des appareils de photothérapie, des couveuses, des lits et tables chauffantes entre autres équipements médicaux », détaille l’ambassade des Emirats Arabes Unis dans la note, indiquant, dans la foulée, que cela témoigne de la « particularité » des relations bilatérales entre les deux pays.



« A travers cet élan de solidarité, le gouvernement des Emirats exprime sa profonde compassion au gouvernement et peuple ami du Sénégal, et présente ses condoléances les plus attristés aux parents et familles des regrettés victimes », ajoute-t-on dans ce document.



Selon la même source, les autorités émiraties espèrent que cette contribution aidera à faire redémarrer le service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz SY de Tivaouane dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais après cette dure épreuve.



Elles réaffirment, enfin, leur volonté d'accompagner les efforts de développement économique et social du Sénégal, considéré comme « un pays ami et un partenaire de premier plan en Afrique ».





























































































Le Soleil