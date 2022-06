La sage-femme et l’aide-infirmière déférées devant le procureur du Tribunal de grande instance de Thiès suite à l’incendie survenu à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane et qui a emporté 11 bébés, ont bénéficié ce mercredi, d’un deuxième retour de parquet. Toutefois, leurs camarades du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) ont décidé de paralyser le système pendant 72 heures.















































