Décès de Alioune Badara Cissé : Idrissa Seck rend hommage à « homme d'État aguerri au service de la Nation »

C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu de notre frère Alioune Badara CISSÉ, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien médiateur de la République.



Son amour pour le Sénégal et son dévouement dans l'exercice des différentes fonctions étatiques qu'il a eu à occuper l'ont, de son vivant, érigé en homme d'État aguerri au service de la Nation.



Nous présentons nos condoléances attristées au Président de la République et à tous nos compatriotes. Nous prions pour le repos éternel de son âme et nous solidarisons de la famille éplorée.



Idrissa SECK

Président du Conseil Économique Social et Environnemental