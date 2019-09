Décès de Gabriel Fal, fondateur de Cgf Bourse

Gabriel Fal tire sa révérence. Le fondateur de CGF Bourse est décédé dans la nuit du mardi au mercredi à Paris, a appris emedia. Il a succombé des suites d'une longue maladie. Expert en Ingénierie Financière, Gabriel FAL opère, depuis de nombreuses années, dans les marchés financiers. Il est le créateur de la BRVM et fondateur de CGF FINANCE, une Société de gestion et de médiation financière. Spécialiste de levées de fonds par des emprunts obligataires, des placements boursiers, il a monté les dossiers des ICS, de SENELEC et d'un nombre important d'entreprises dans la sous région. Il laisse une trace indélébile dans les secteurs financiers et bancaires ainsi qu'une entreprise prospère. Gabriel était le fils de feu Cheikh FAL, premier PDG de AIR AFRIQUE, première compagnie à l'échelle du continent.