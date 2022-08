Décès de Malamine Kamara, correspondant du journal Le Soleil à Sédhiou

Le quotidien national Le Soleil a perdu son correspondant de Sédhiou. Le doyen Malamine Kamara, professeur de français de formation, est décédé ce matin à l’hôpital régional à la suite d’une crise cardiaque. Moussa Dramé, président de l’association des journalistes et reporters de Sédhiou (AJRS) témoigne : « Malamine Kamara, depuis les années 70, s’illustre de fort belle manière dans le métier. Il a dirigé nos premiers pas dans le secteur avec rigueur et respect des règles d’éthique et de déontologie. En tant que professeur de français au collège Mapathé Diagne de la commune, il maniait la langue de Molière avec beaucoup d’aisance ».



Pourtant, Malamine Kamara a couvert toute la campagne électorale et a dirigé, vendredi dernier, les auditions des candidats à la députation qui étaient invités par la Cosydep à se prononcer sur leurs responsabilités à l’égard des populations, informe leSoleil.sn.



Il sera inhumé cette après-midi à Marsassoum, sa ville natale.