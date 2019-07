Décès de Ousmane Tanor Dieng : Des témoignages autour de l'humilité et du patriotisme de l'Homme.

Suite à une longue maladie qui l'a éloigné du pays, Ousmane Tanor Dieng a rendu l'âme à Bordeaux à l'âge de 72 ans. Pour la plupart des sénégalais, c'était un homme d'État et qui faisait preuve d'humilité et de patriotisme. Interrogés sur le vécu et le parcours du désormais ex-président du Haut conseil des collectivités territoriales, ces sénégalais qui, pour la plupart l'ont connu dans le paysage politique, estiment que c'est un "homme qui a beaucoup fait pour son pays" et prient pour que Dieu l'accueille dans son paradis.

