Décès de Ousmane Tanor Dieng : Le témoignage du maire de Ogo Amadou Kane Diallo (membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT)

Je viens d’apprendre avec une très grande consternation le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Tanor Dieng.

Une immense perte pour tout le Sénégal.

Ousmane Tanor Dieng était un grand homme d’Etat, notre pays perd un grand défenseur de ses valeurs. Il incarnait la sobriété dans le pouvoir, la rigueur dans le travail et la courtoisie dans la vie quotidienne. En ma qualité du maire de la commune de Ogo,et en même temps membre du Haut Conseil des Collectivités Locale, je présente mes sincères condoléances à sa famille éplorée, ses camarades de parti et de la Coalition et au membre du HCCT,

Que Allah l’accueille dans son Paradis et veille sur sa famille.

je prie Dieu, le Tout Puissant, dans dans sa clémence infinie de lui accorder son pardon et de l’accueillir dans son paradis. Paix à son âme.