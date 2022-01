Décès de Pape Aly Guèye – La dépouille de l’homme d’affaires attendue d’ici... mercredi

L'illustre homme d'affaires, Pape Aly Guèye, est décédé en France. Dakarposte a appris de bonnes sources que sa dépouille mortelle est attendue en début de semaine, d’ici à mercredi prochain. Alors qu’il venait d’acquérir un avion, un jet privé très moderne qu’il comptait inaugurer à grande pompes, il ne jouira pas de cette belle acquisition. Mais, quoi qu’il en soit, il sera accueilli avec tous les honneurs dus à son statut de bienfaiteur et d’entrepreneur infatigable.

A coup sûr, sa cérémonie de levée du corps va accueillir le tout Dakar car l’homme était réputé pour sa générosité, sa disponibilité et son entregent.

Dakarposte vous tiendra informés sur le lieu et la date de son enterrement.



Nous présentons nos condoléances émues à son épouse Badiène Sokhna Faye, à ses deux autres femmes, à toute sa fratrie éplorée, mais également à ses collaborateurs amis et sympathisants.



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!



















clounjay@yahoo.fr