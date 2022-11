Décès de Racine Sall, l’ancien journaliste Hussein Ba rend un vibrant hommage à un homme de culture

Il est des jours dans notre existence qui laissent des traces émotionnelles indélébiles. Ce dimanche 13 novembre restera à jamais gravé dans notre mémoire, avec l'annonce du décès de notre cher ami Racine Sall. Notre regretté Racine était un modèle de bonté, rarissime dans ce monde marqué par la dégénérescence des mœurs. Il était un noble altruiste, constamment au service de son prochain, avec ardeur et loyauté, sourire et efficacité. Il avait comme sacerdoce la résolution des conflits entre ses proches. Il était sincère dans ses initiatives.



Racine ne connaissait pas la trahison, encore moins la médisance et l'égoïsme. Il avait cette culture de l'amitié qui ignorait la lassitude, au nom d'une certaine idée de la fraternité humaine. En parlant ainsi de lui et de ses qualités hors du temps, on peut penser à un hommage complaisant venant d'un ami éploré. Que non ! Racine Sall était bel et bien de cette sublime race que le Seigneur a dotée de caractères élevés.

Thilogne a perdu un militant engagé. Le Fouta pleure un grand défenseur de sa Culture. L'homme était de tous les combats pour la promotion de la Culture Pulaar. Pour cette cause, il était sur la brèche en permanence. Il laissera un grand vide dans nos cœurs et pour nos causes. Nous implorons Allah le Très Haut pour qu'Il lui accorde une rétribution éternelle dans le jardin élevé de Firdaws. Nous prions aussi humblement le Seigneur de l'Univers pour qu'Il donne à sa famille, ses amis et ses parents la patience, le courage et l'endurance pour pouvoir supporter cette cruelle épreuve.

À Aissata Tall Sall qui était pour notre défunt ami une grande sœur adorée ; À ses frères et sœurs ; À ses amis Baaba Maal, Oumar Wade, Mamadou Ly, Racine Ngom, Aliou Ngaido, Yero Diop, Malick Pathé Sow, Almamy Bocoum, Bachir Ka, Mamoudou Touré, Abdoul Guissé ; À tous les Thilonois et Foutankoobés, nous présentons nos condoléances émues pour cette perte immense.

Par Hussein Ba