Décès de Rayan: Emmanuel Macron présente ses condoléances

C’est par un post sur Facebook, en français et en arabe que Emmanuel Macron s’est associé à la douleur du peuple marocain. « Ce soir, je veux dire à la famille du petit Rayan et au peuple marocain que nous partageons leur peine. », a écrit le président français.



Largement salué par les internautes, Emmanuel Macron n’a pas été insensible à ce drame qui a été largement suivi et commenté par les médias français. Si la mort de Rayan est devenue un drame planétaire, c’est parce que tout au long de ces derniers jours, les médias francophones anglophones et arabophones ont passé en boucle minute par minute les opérations de sauvetage.



Malheureusement, malgré tous les efforts consentis par les secouristes, Rayan n’est plus en vie. Il est tombé dans un puits sec et profond mardi après-midi et s’est retrouvé coincé à une profondeur d’environ 32 mètres.



Le garçon de 5 ans a pu être ramené à la surface samedi soir après une importante opération de sauvetage et une course contre la montre très acharnée, mais il a succombé à ses blessures.



Après des jours dans le puits, le corps sans vie du petit Rayan, qui a passé plus de 100 heures sous terre, a été évacué par les secours avec une ambulance vers 21h45.



Après de longues attentes, les travaux d’excavation ont été achevés samedi à 21 heures. Auparavant, l’équipe médicale avait été appelée sur les lieux. Vers 21 h 35, les deux parents ont été appelés à l’entrée du tunnel et quelques instants plus tard, on a pu voir le père réconforter sa femme pendant plusieurs minutes.



Suite à la confusion sur la mort de l’enfant, le roi Mohammed VI a appelé au téléphone les parents de Rayan pour leur exprimer ses condoléances. Le roi a assuré à la famille de son soutien inconditionnel après l’annonce du tragique nouvelle, rapporte le cabinet royal dans un communiqué. Le roi a suivi de près le déroulement des opérations.



Rayan est tombé accidentellement dans la fosse sèche près de chez lui mardi après-midi près de la ville de Tamrout (province de Chefchaouen). Le sauvetage a pris des jours car le puits était trop étroit pour que quiconque puisse descendre.



Les sauveteurs ont dû creuser un énorme trou à côté du puits, puis, très soigneusement et en grande partie à la main, créer un tunnel horizontal pour libérer l’enfant de sa situation difficile. Ils sont finalement arrivés trop tard.-