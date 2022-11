Décès de Salif Diallo : Les témoignages touchants des journalistes Mbaye Jacques Diop et Mor Talla Gaye...

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 2 Novembre 2022

« Un esprit brillant, un homme d’une grande générosité, un grand professionnel! » Mbaye Jacques Diop journaliste et membre de la cellule Com du ministère des sports et Mor Talla Gaye, de Igfm, n’ont pas trouvé assez de superlatifs pour qualifier la mémoire de leur ancien collègue journaliste décédé ce lundi…

Mamadou Ndiaye