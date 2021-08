Décès de Samba Sarr : Augustin Senghor présente ses condoléances...

Quelques heures après l'annonce du décès de Samba Sarr, le président de l'ASC Thiossane du fait d'un malaise cardiaque suite à des échauffourées au niveau du complexe sportif Léopold Sedar Senghor de Pikine, le président sortant de la Fsf, Augustin Senghor a présenté ses condoléances.

Dans le communiqué, Me Senghor qui, dans le cadre de ses tournées, devait rencontrer le district de Pikine composé de 11 équipes du département, de s'incliner sur la mémoire du disparu. « C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce samedi 31 juillet, le rappel à Dieu de Samba Sarr, ancien Président du District de Football de Pikine des suites d’un malaise. En cette douloureuse circonstance, la Fédération Sénégalaise de Football s’incline devant la mémoire de ce vaillant serviteur du Football Pikinois et sénégalais et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, aux membres de son club de l’ASC Thiossane et au district de Pikine. »

Pour rappel, Samba Sarr a rendu l'âme au centre de santé Baye Talla Diop de Pikine après y avoir été évacué d'urgence suite à une crise cardiaque qui finira par l'emporter.





















dakaractu