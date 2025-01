Décès de Serigne Dame Atta Mbacké : Les condoléances du président Diomaye Faye

A la suite du rappel à Dieu de Serigne Dame Atta Mbacké, khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances à la communauté mouride.





"Je présente mes condoléances les plus attristées à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, à la communauté mouride et à l’ensemble des musulmans, suite au rappel à Dieu de Serigne Dame Atta Mbacké. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d’inspirer notre nation", a-t-il écrit sur sa page Facebook.















































































seneweb