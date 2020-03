Seneweb.com logo Website Search DÉPÊCHES Ousmane Sonko Moustapha Diakhate Guy Marius Sagna Revue de presse 3ème mandat Guy Marius Sagna Ahmed Aidara Notre Chaîne Youtube Video Décès de Tilala : Le film de l'accident qui a coûté la vie à son épouse et à son chambellan Par: Seneweb News - Seneweb.com | 05 mars, 2020 à 09:03:16 | Lu 19378 Fois | 80 Commentaires Single Post Décès de Tilala : Le film de l'accident qui a coûté la vie à son épouse et à son chambellan 1.3k Partages VIDÉOS. Mercredi 4 mars 2020, il est 13 h 13 mn, sous une chaleur d'étuve. L'un des pneus droits du véhicule de Chérif Abdourahmane Fall Tilala éclate sous l'effet de la forte chaleur qui s'échappait de la chaussée surchauffée. Le bolide quitte l'autoroute à péage "Ila Touba" pour se projeter dans la nature sur une centaine de mètres de la route bitumée. La grosse cylindrée est devenue une épave méconnaissable. Le pare-choc avant et l'une des roues ont atterri un peu plus loin. Les vitres et les pare-brises sont cassés et réduits en mille tessons. Le tas de ferraille témoigne de la violence de l'accident. L'Observateur retrace ainsi le film de l'accident qui a coûté la vie à Chérif Abdourahmane Fall Tilala, son épouse Sokhna Fatou Bintou Gaye et son chambellan Boubacar Faye.