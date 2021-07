Décès de Youssou Ndiaye, ancien ministre des Sports

L’ancien ministre d’Etat, Youssoupha Ndiaye n’est plus. Le magistrat à la retraite est décédé au petit matin de ce samedi, dans sa ville de Saint-Louis, où il s’était retiré depuis quelques années.



L’ex ministre des Sports sous Me Abdoulaye Wade, qui a également occupé de hautes fonctions dans l’administration du sport mondial, notamment à la tête de la Commission d’Ethique du Comité international olympique (CIO), est décédé à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie.



Le défunt magistrat fut un sportif émérite. Avant d’occuper des postes prestigieux (président des fédérations sénégalaises de football et de tennis, ministre des sports, membre de la FIFA et du CIO, arbitre au Tribunal arbitral du Sport), il a d’abord été un grand pratiquant, footballeur de talent dans les années 60, titulaire dans l’équipe nationale du Sénégal qui prit part aux Jeux de l’Amitié, en 1963, dont il fut meilleur buteur, avec 6 buts portant son œuvre, sur les 12 inscrits par son équipe.



Dakarposte s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à sa famille ainsi que ses proches...













source dakaractu