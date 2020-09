Décès de l'ambassadrice du Sénégal en Malaisie, Fatou Danielle Diagne

Dakarposte a appris la triste nouvelle de source diplomatique. En effet, il nous revient que Mme Fatou Dianelle Diagne a tiré sa révérence. Celle que ses proches surnommaient affectueusement Dany est brutalement décédée.



Jadis administratrice générale de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Marième Faye Sall, Fatou Danielle était analyste financier et expert en développement. Elle a été nommée , sous Macky Sall, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie. L'illustre disparue remplaçait le Docteur Adrienne Diop.



Ancien ministre de la Compétitivité et de la Bonne Gouvernance sous Cheikh Hadjibou Soumaré, Fatou Danielle Diagne occupait le poste d’ambassadrice du Sénégal aux Etats-Unis avec compétence au Mexique, au Chili au Nicaragua, au Honduras, au Panama et au Guatemala. Poste qu’elle a occupé d’octobre 2010 à juin 2012.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à toute la République, au premier chef le Président Macky Sall, à sa famille éplorée, à son époux Ibrahima ...



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!