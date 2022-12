Décès de l’ancien maire de Pikine Ouest

Pikine est en deuil. L'ancien maire de Pikine-Ouest, Pape Malick Hanne (2009-2014), est décédé hier à l’âge de 74 ans. Le brillant inspecteur du Travail qui avait intégré la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) où il a pris sa retraite, était également un grand acteur sportif pour avoir dirigé l'As Niayes, renseigne "L'As".



Amoureux de Pikine, il ne cessait de défendre cette commune de la banlieue. D’ailleurs, il avait présidé les assises lors desquelles il a défendu l’environnement et le patrimoine foncier de Pikine. En plus, Pape Malick Hanne était très engagé aux côtés des populations, pour l'extension du grand cimetière musulman de Pikine. Il sera inhumé ce vendredi après la grande prière et la levée du corps à la Grande mosquée de Pikine Icotaf.