Décès de son beau père- Birane Ndour inconsolable

À l'annonce du décès du capitaine d'industries, les réactions ont afflué de toutes parts. Dakarposte, qui a câblé hier son beau fils Birane Ndour quelques heures après l'annonce de la triste nouvelle n'a pu lui tirer les vers du nez. Il a eu une attitude résignée, mais n'a pu placer un mot. Normal, serait-on tenté de dire qu'il soit affligé. Birane, comme révélé par dakarposte, "a perdu son ami et beau père."



Il nous revient qu'aussitôt informé, l'actuel manager du groupe Futurs Médias - qui se trouvait à Dakar Aréna pour assister au live de son pater- a préféré revenir sur ses pas.



Aux dernières nouvelles, Youssou Ndour a maintenu son Grand Bal à Dakar Aréna.



Pour rappel, le Sénégal a perdu un entrepreneur enraciné et engagé, travailleur infatigable, comme seule le "pays de la Téranga" sait en produire. Self made man, les réussites du regretté Pape Aly Guèye ont toujours contribué au rayonnement du Sénégal, voire de l'Afrique.



En véritable Sénégalais, c’est cet enracinement qui l’a conduit à porter son regard sur le monde et à conquérir de grands marchés internationaux. Sa volonté incessante de se projeter a contribué à faire entrer notre économie dans la modernité. L’entreprise EXCELLEC à son actif est au service de l’électrification inclusive.



Spécialisée dans le domaine de l’électrification et présente dans la fourniture d’intrants, Excellec a su développer au fil des années une expertise incontestable dans le monde rural.



Feu Pape Aly Guèye, décédé ce 1er Janvier en France où il suivait un traitement, laissera le souvenir d’un chef d’entreprise, profondément humain et visionnaire. Il était un grand capitaine d’industrie, de ceux qui ont fait la renommée du Sénégal sur le plan économique



Pape Aly, c'était une personnalité. Très discret, il savait tendre la perche à son prochain dans le besoin et ce, sans tambour ni trompette. Il était toujours à la recherche de développement et de choses nouvelles.





Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!