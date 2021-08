Décès des Khalif généraux des Layennes et de Thienaba: Youssou Ndour présente ses condoléances!

Youssou Ndour a présenté ses condoleances à la communauté layenne et à celle de Tjienaba suite au décès de Cherif Abdoulaye Thiaw Laye et de Serigne Abdourakhim Seck.



“C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le rappel à Dieu de nos chers Khalifes Généraux des Layennes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, et de Thianaba, Serigne Abdou Rahim Seck.



Je présente mes sincères condoléances à la communauté Layenne et à celle de Thienaba. La Ummah Islamique est orpheline”.