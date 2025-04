Décès du Pr Mody Gadiaga : Le Sénégal perd un éminent constitutionaliste

Le monde universitaire sénégalais est en deuil. Le professeur Mody Gadiaga, spécialiste reconnu du droit pénal et constitutionnaliste respecté, s’est éteint ce samedi après-midi à Dakar. Son décès marque la perte d’un intellectuel de premier plan, dont les prises de position sur les grandes questions juridiques ont marqué les esprits.



Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Mody Gadiaga s’était imposé comme une référence en matière de droit constitutionnel. Il s’était notamment illustré au cours des débats houleux autour du troisième mandat présidentiel sollicité par Me Abdoulaye Wade, entre 2010 et 2012. À cette époque, sa rigueur intellectuelle et sa parole claire et tranchée avaient contribué à éclairer l’opinion publique et les acteurs politiques.



Respecté pour sa rigueur académique, mais aussi pour son intégrité morale, Mody Gadiaga laisse derrière lui une génération d’étudiants et de juristes qu’il a formés, ainsi qu’une empreinte indélébile dans le paysage juridique sénégalais.



Le groupe Emedia Invest présente ses condoléances attristées à sa famille, à ses collègues et à l’ensemble de la communauté universitaire.















































Emedia